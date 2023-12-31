Российская культура — это не Пушкин и не Достоевский 1 Анна Маляр

31.12.2023, 18:04

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Анна Маляр

Это у них на экспорт.

Украинцы сражаются с безнадежно деградированным средневековым обществом. Российская культура – это не Пушкин и не Достоевский. Это у них на экспорт. А их культура – это нынешний кейс с «голой вечеринкой Ивлеевой». Очень симптоматическая и показательная история о том, как российский режим загоняет свою паству в стойло.

Российские власти давно и полностью контролируют представителей российской поп-культуры. Это инструмент формирования и контроля морально-психологического состояния общества. ФСБ делает идолов, и затем стадионы плачут и поют вместе с ними песни о «героизме» россиян на Донбассе. Это гораздо сильнее работает, чем убеждать общество в чем-то. Особенно это хорошо работает, если общество нецивилизованное. Одним словом, нужно, чтобы паства была как можно ближе по своему уровню культуры к средневековью.

В России искусственно создана целая армия и культ различного толка «звезд», формирующих настроения. И всей этой армией управляют. Для интеллигенции – актеры театра, для широких масс – поп-певцы и разные волочковы. Но задача у всех общая. Окунуть россиян в искусственный мир и не давать им умственно и эмоционально выйти оттуда.

К примеру, у них могут снимать сотни выпусков ток-шоу о любовниках, внебрачных каких-то детях этих звезд, про их разводы, о том, кто с кем спит. И вся страна обсуждает это и смотрит. У нас, между прочим, эта тема нерейтинговая – замеряли много раз, украинцам это белье чужое неинтересно. Не взлетает, как говорится.

Так вот, так же сейчас их погрузили всем государством в этот бред с Ивлеевой. Это управляемый процесс. Они там сейчас все поделятся на «за» и «против» и будут беспокоиться не войной и их безысходностью, а Ивлеевой и нравственностью их аморальных певцов. Интересно наблюдать, как это делается технологично.

Жар в костер подбрасывают управляемые ФСБ «звезды». Которые «за мораль». В выигрыше российская диктатура. Часть «звезд» Мордора, которых сделали безнравственными, теперь еще больше и упорнее отработают на ФСБ. Напишут и споют теперь «во славу» не только о Донбассе. А паства в очередной раз массово деградировала. ФСБ проверила свои техники погружения в массовый идиотический психоз.

Что нам из этого? Скорее не нам, а западным партнерам. Очень показательно вырождение и деградация огромного средневекового социума. Потому что это Запад в иллюзиях по поводу возможности говорить и предсказывать действия россиян.

Когда война между такими разными культурами, правила и договоренности не будут работать. Только оружие.

Анна Маляр,«Фейсбук»

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