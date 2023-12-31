Завтра в Беларуси будет гололедица 2 31.12.2023, 19:55

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Объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики прогнозируют гололедицу на отдельных участках дорог в понедельник. Объявлен желтый уровень опасности.

Предстоящей ночью погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной неустойчивой воздушной массе. Утром и днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы.

1 января ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем на большей части территории ожидаются снег, мокрый снег, дождь. Местами прогнозируются слабые туман и гололед. Ночью ветер будет неустойчивый, днем восточный умеренный.

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