Съезжая в Новый год Telegram-канал «СерпомПо»

31.12.2023, 20:25

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Большинство россиян затаилось.

Новостная лента сегодня полна трагическими или совсем не праздничными сообщениями о погибших и тяжело раненных людях, ракетных тревогах, разрушенном газопроводе, отмене салютов. Причем, все это новости из нашей России.

Победных настроений, которыми начальство годами надувало российское общество, чтение таких новостей породить не может. «Воздух» вышел.

Наверное, если бы россиянам накануне 2022 года сказали, что спустя два года они будут встречать такой Новый год, многие бы не поверили. Да и в 24 февраля тоже. До сих пор можно услышать от некоторых россиян, что происходящее кажется им сном.

Не видим мы в российском обществе горячей поддержки (как и вообще поддержки) того, что устроили Путин, Лавров, Патрушев, Шойгу и другие. Большинство людей затаилось, притихло, занято тем, как пережить подлые времена, как выжить.

Это и начальство понимает. То, что Путин на свое лживое новогоднее обращение явился не в военном антураже, хорошо говорит, как в Кремле оценивают настроения в России.

Одно новогоднее, а также предновогоднее и посленовогоднее требование к властям – прекращайте стрелять, переходите к переговорам. Не можете? Тогда уходите. Пусть придут другие – те, кто прекратит немедленно.

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