«Став свидетелем краха одной империи зла, надеюсь пережить и вторую» 4 31.12.2023, 20:36

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Предположить, что СССР бьется в агонии, не могли даже самые отчаянные оптимисты.

Подводить общественно-политические итоги уходящего года особого желания нет. И без того далеко не безоблачную атмосферу они явно не улучшат. Но у возраста есть свои, хоть и не столь уж многочисленные преимущества, пишет Старый Ворчун для «Салiдарнасцi».

Я помню конец 1983-го. Тогда, ровно 40 лет назад, все выглядело абсолютно фатально. На брежневский застой наслоилась угрюмая андроповщина. Дефицит элементарных продуктов в магазинах «компенсировался» кампанией по «укреплению трудовой дисциплины».

Ко всем устоявшимся «прелестям» жизни в СССР добавились внезапные налеты силовиков на… кинотеатры. Искали тех, кто смотрит фильмы в рабочее время. Аналогичные облавы устраивали в банях и даже в магазинах. Предполагалось, что это позволит повысить производительность труда и спасти хиреющую советскую экономику.

Кризис в международных отношениях усугубился после того, как краснозвездный истребитель сбил южнокорейский пассажирский «Боинг». Погибли все пассажиры и члены экипажа – 269 человек. В том же году Кремль вышел из Женевских переговоров по евроракетам и отправил свои атомные подлодки к побережью США…

В общем, выбор выглядел так себе: либо всепоглощающая серость советского бытия, либо мрак ядерной войны. Ужасный конец или бесконечный концлагерь с очередями за сосисками.

Казалось, что та зима будет вечной. Предположить, что СССР уже бьется в агонии, на тот момент не могли даже самые отчаянные оптимисты. Однако ситуация начала меняться уже совсем скоро…

Конечно, нет гарантий, что история обязательно повторится. Но все же тот опыт позволяет не смотреть на будущее как на нечто беспросветное. Став свидетелем краха одной империи зла, надеюсь пережить и вторую. Чего и вам желаю.

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