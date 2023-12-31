Как планета начала встречать Новый год 31.12.2023, 20:47

Фото: Associated Press

Фото и видео из разных стран.

Некоторые страны нашей планеты уже начали встречать Новый год. ТСН рассказывает, как начали встречать Новый год в мире.

Празднование нового года в Сиднее, Австралия. / Фото: Associated Press

Первым его встретили жители островов Лайн в Тихом океане, а также часть Кирибати.

Также одними из первых Новый год отметили жители островов Тонга и Самоа, расположенных в юго-западной части Тихого океана.

Новая Зеландия

Как передает BBC, Окленд в Новой Зеландии встретил 2024 год ежегодным ярким фейерверком в культовой городской башне Sky Tower.

Австралия

Начало 2024 в Сиднее отметили ярко: около 8,5 тонн ярких фейерверков взорвались в ночном небе над мостом Харбор-Бридж и Оперным театром.

Празднование Нового года в Сиднее, Австралия / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Токио, Сеул и Пхеньян уже встретили Новый год.

Новогодняя ночь в Южной Корее

Люди стоят в очереди, чтобы помолиться в буддистском храме в новогоднее воскресенье, 31 декабря 2023 года, в Токио / Фото: Associated Press

Китай и Тайвань

Несмотря на то, что традиционный китайский Новый год наступит аж 10 февраля, жители «Поднебесной» также отпраздновали наступление 1 января.

Фото: Associated Press

Празднование Нового года в Пекине / Фото: Associated Press

На Тайване, жителей которого лидер КНР Си Цзиньпин поздравил с Новым годом, как своих «соотечественников», и живущих в страхе из-за угрозы вторжения Китая, также с фейерверками встретили Новый год.

Празднование Нового года в Тайбэе, Тайвань

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».