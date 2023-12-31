Как планета начала встречать Новый год
- 31.12.2023, 20:47
Фото и видео из разных стран.
Некоторые страны нашей планеты уже начали встречать Новый год. ТСН рассказывает, как начали встречать Новый год в мире.
Первым его встретили жители островов Лайн в Тихом океане, а также часть Кирибати.
Также одними из первых Новый год отметили жители островов Тонга и Самоа, расположенных в юго-западной части Тихого океана.
Новая Зеландия
Как передает BBC, Окленд в Новой Зеландии встретил 2024 год ежегодным ярким фейерверком в культовой городской башне Sky Tower.
Австралия
Начало 2024 в Сиднее отметили ярко: около 8,5 тонн ярких фейерверков взорвались в ночном небе над мостом Харбор-Бридж и Оперным театром.
Токио, Сеул и Пхеньян уже встретили Новый год.
Китай и Тайвань
Несмотря на то, что традиционный китайский Новый год наступит аж 10 февраля, жители «Поднебесной» также отпраздновали наступление 1 января.
На Тайване, жителей которого лидер КНР Си Цзиньпин поздравил с Новым годом, как своих «соотечественников», и живущих в страхе из-за угрозы вторжения Китая, также с фейерверками встретили Новый год.