Белорусские авиакомпании назвали «главным союзником» сербских торговцев оружием 1 31.12.2023, 20:59

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Оружие часто оказывалось в странах под санкциями или просто в руках боевиков.

Сербское расследовательское сообщество BIRN вместе с белорусскими коллегами проанализировало более сотни рейсов белорусских авиакомпаний с сербским оружием и заявило: оружие часто оказывалось в странах под санкциями или просто в руках боевиков.

Расследователи обнаружили, что белорусские авиакомпании часто использовались для доставки сербского оружия и боеприпасов по всему миру, более сотни рейсов доставляли в разные места тысячи тонн оружия и боеприпасов.

До инцидента с захватом рейса Ryanair белорусскими силовиками чаще всего в аэропортах Сербии работали белорусские авиакомпании «ТрансАвиаэкспорт» и «Рада». После того как на белорусских авиаперевозчиков наложили санкции Евросоюза, такие полеты стали практически невозможными. Но до того с помощью белорусских авиакомпаний сербское оружие поставляли в Азербайджан, Армению, Либерию, Мали, Мьянму, Нигерию, Танзанию, Уганду.

Поставки сербского оружия в Мьянму осудил специальный докладчик Организации Объединенных Наций – военная хунта использовала оружие против мирного населения. По данным расследователей, белорусские авиакомпании были основным транспортом для этого оружия. Поставки сербского оружия одновременно Азербайджану и Армении, конфликтующих между собой за Нагорный Карабах, вызвали крупный дипломатический скандал в 2020 году – и в этих поставках также принимали участие белорусские авиакомпании. Еще с 2015 года с помощью белорусских авиакомпаний сербское оружие попадало в Сирию и Йемен, с 2014 года – в Ливию.

«Белорусские грузовые авиаперевозчики раскрашены во все цвета и знают все тонкости и подводные камни перевозки оружия и боеприпасов. Когда дело доходит до схем контрабанды, им нет равных. Мне нравится с ними работать», – цитируют расследователи одного из сербских торговцев оружием.

Одним из основных пользователей белорусских авиакомпаний был, по словам расследователей, Слободан Тешич, который был под санкциями Соединенных Штатов еще с 2017 года, но умудрялся экспортировать сотни тонн боеприпасов даже в США.

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