Залужный: Это был год, когда Украина выстояла 3 31.12.2023, 21:07

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Главком ВСУ обратился к украинским защитникам.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 31 декабря в «Фейсбуку» у поздравил украинцев з наступающим Новым 2024-м годом.

В обращении к военным он отметил, что проходящий 2023-й год – «еще один сложнейший год» борьбы украинцев за свою землю и свободу.

«Это был год, когда Украина выстояла. Выстояла благодаря вам – украинским солдатам и матросам, сержантам и офицерам. Благодаря каждому из вас! – написал главком ВСУ. – Я благодарю наших военных за стойкость и самоотверженность великому делу – защищать Украину. Склоняю голову перед украинскими воинами, которые погибли в боях за Родину. Они навсегда в наших сердцах».

Залужный указал, что «2024-й год не будет легким».

«Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается. Верю, что мы с достоинством пройдем все испытания и шаг за шагом продолжим приближать нашу победу!» – подчеркнул главком ВСУ.

Залужный поздравил з Новым годом всех, «кто сейчас в бою, на наблюдательном пункте, ведет разведку или уничтожает врага дронами».

«Кто держит удар и наносит его в ответ. Родных и близких наших воинов. Всех, кто верит и помогает Вооруженным силам Украины, – добавил главком ВСУ. – Вместе мы победим! Слава украинским защитникам и защитницам!»

Залужный опубликовал видео, на котором украинские военные отмечают, что 2024-й год «также придется встречать на боевых постах, в окопах и траншеях, блиндажах».

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