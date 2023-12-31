Королева Дании объявила, что уходит с престола 31.12.2023, 21:26

фото: euraspravda.ru

Она занимала эту должность уже 52 года.

В новогоднем обращении королева Дании Маргрете II сообщила о намерении отречься от должности, которую занимает почти 52 года. Об этом Датский королевский дом проинформировал 31 декабря в «Фейсбуке».

«Я решила, что сейчас самое подходящее время. 14 января 2024 года – через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца – я уйду с поста королевы Дании. Я передам трон моему сыну, наследному принцу Фредерику», – сказала монархиня.

Она поблагодарила «за огромное тепло и поддержку», которую она получала все эти годы.

«Поддержка и помощь, которые я получал на протяжении многих лет, имели решающее значение для успеха моей задачи. Я надеюсь, что новые король и королева будут встречены с тем же доверием и преданностью, которые выпали на мою долю. Они заслужили это. Дания этого заслуживает», – цитирует королевский дом Маргрете II.

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