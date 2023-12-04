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В ВСУ опровергли заявления оккупантов о захвате Марьинки

  • 4.12.2023, 4:59
В ВСУ опровергли заявления оккупантов о захвате Марьинки

Бои продолжаются.

В Вооруженных Силах Украины опровергли заявления российских пропагандистов о якобы полном захвате оккупантами Марьинки Донецкой области. Украинские военные отметили, что это очередная ложь россиян, а в городе до сих пор продолжаются бои.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

«На Марьинском направлении отражено 11 атак. Враг всегда фантазировал, всегда врал. В этом случае он также врет. Там продолжаются бои. Как в районе Марьинки, так и в районе Новомихайловки», — подчеркнул спикер.

Также Александр Штупун отметил, что в зоне ответственности ОСГВ Таврия оккупанты увеличили активность своей пехоты, по сравнению с предыдущими сутками.

«Произошло 55 боевых столкновений в целом. Соответственно в целом враг потерял 440 человек живой силы, большинство из них именно в районе Авдеевки и Марьинки. Также уничтожено 9 единиц военной техники», — сообщилв пресс-центре Сил обороны Таврического направления

Российская армия не оставляет попыток атаковать позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки. По информации Генштаба ВСУ, только за минувшие сутки украинские военные отбили 36 атак оккупантов на этих направлениях.

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