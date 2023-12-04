Крымские партизаны проникли в воинскую часть россиян в Бахчисарае 4.12.2023, 8:05

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Дерзкая операция подпольщиков.

Представитель партизанского движения «АТЕШ» проник одну из воинских частей российских войск в оккупированном Бахчисарае. Там расположены большие складские помещения.

Об этом сообщает канал партизанского движения «АТЕШ».

По словам агента, внешне воинская часть выглядит как полузаброшенная, но на самом деле она находится в рабочем состоянии, а также на ее территории расположены склады.

Известно, что здесь расположены большие складские помещения, в которых осуществляется загрузка армейских Камазов, сообщили партизаны.

Дополнительная информация, полученная агентом, свидетельствует о том, что военнослужащие не проживают на территории части, а обоснованы в военном городке поблизости.

Таким образом, партизанское движение «АТЕШ» выявило интересные детали о деятельности воинской части, включая ее внутреннее состояние и местоположение военнослужащих.

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