Крымские партизаны проникли в воинскую часть россиян в Бахчисарае
- 4.12.2023, 8:05
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Дерзкая операция подпольщиков.
Представитель партизанского движения «АТЕШ» проник одну из воинских частей российских войск в оккупированном Бахчисарае. Там расположены большие складские помещения.
Об этом сообщает канал партизанского движения «АТЕШ».
По словам агента, внешне воинская часть выглядит как полузаброшенная, но на самом деле она находится в рабочем состоянии, а также на ее территории расположены склады.
Известно, что здесь расположены большие складские помещения, в которых осуществляется загрузка армейских Камазов, сообщили партизаны.
Дополнительная информация, полученная агентом, свидетельствует о том, что военнослужащие не проживают на территории части, а обоснованы в военном городке поблизости.
Таким образом, партизанское движение «АТЕШ» выявило интересные детали о деятельности воинской части, включая ее внутреннее состояние и местоположение военнослужащих.