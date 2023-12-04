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«Беларуская выведка»: Лукашенко слезно добивался встречи с Си

  • 4.12.2023, 8:08
  • 8,068
«Беларуская выведка»: Лукашенко слезно добивался встречи с Си

Пекин недоволен проблемами с транзитом.

Источники сообщают Telegram-канала «Беларуская выведка» сообщают, что не о каком запланированном визите Лукашенко к Си Цзиньпину речи не идет. Ранее мы сообщали о резком охлаждении отношений с Пекином на фоне угрозы китайскому транзиту.

На этом фоне Лукашенко отчаянно пытался добиться личной встречи в Пекине и слезно просил Путина лично посодействовать в организации таковой во время прошедшей российско-китайской встречи. Си дал добро на встречу.

Источники сообщают, что Лукашенко будет просить отсрочку «оттепели».

Так же штаб Лукашенко подготовил «петицию» лично к Си с просьбой помочь намекнуть Путину, чтобы он сворачивал планы по миграционному давлению на границу ЕС со территории Беларуси. Иными словами, Лукашенко едет продавать «фьючерсы» будущего добрососедства с ЕС и просить защиты от чрезмерного давления Кремля.

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