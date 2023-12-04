Среди Z-пропагандистов раскол из-за действий Кадырова 4.12.2023, 8:11

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Россияне боятся новой чеченской войны.

Поведение правителя Чечни Рамзана Кадырова достало даже российских Z-патриотов, пишет «Диалог».

После откровенно издевательских награждений шестнадцатилетнего сына Кадырова различными наградами, которых он не заслужил, Z-блогеры стали открыто говорить о том, что Кадыров просто глумится над Россией, создает на Кавказе культ своей личности, а то и вообще в будущем готовится оторвать весь Северный Кавказ.

Известный российский писатель и блогер Максим Калашников заявил, что Кадыров своими действиями подрывает основы российской государственности.

Российский Z-военнослужащий Егор Гузенко вообще заявил, что Россия большими шагами движется к Третьей чеченской войне.

Недовольство россиян Кадыровым отметил в YouTube-канале журналист блогер Денис Казанский, опубликовавший фрагменты нескольких видео, на которых за сообщество предъявляет главе Чечни серьезные обвинения.

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