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Среди Z-пропагандистов раскол из-за действий Кадырова

  • 4.12.2023, 8:11
  • 6,822
Среди Z-пропагандистов раскол из-за действий Кадырова

Россияне боятся новой чеченской войны.

Поведение правителя Чечни Рамзана Кадырова достало даже российских Z-патриотов, пишет «Диалог».

После откровенно издевательских награждений шестнадцатилетнего сына Кадырова различными наградами, которых он не заслужил, Z-блогеры стали открыто говорить о том, что Кадыров просто глумится над Россией, создает на Кавказе культ своей личности, а то и вообще в будущем готовится оторвать весь Северный Кавказ.

Известный российский писатель и блогер Максим Калашников заявил, что Кадыров своими действиями подрывает основы российской государственности.

Российский Z-военнослужащий Егор Гузенко вообще заявил, что Россия большими шагами движется к Третьей чеченской войне.

Недовольство россиян Кадыровым отметил в YouTube-канале журналист блогер Денис Казанский, опубликовавший фрагменты нескольких видео, на которых за сообщество предъявляет главе Чечни серьезные обвинения.

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