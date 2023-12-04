Мадуро заявил, что венесуэльцы проголосовали за войну с Гайаной 4.12.2023, 8:38

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Николас Мадуро

Фото: Reuters

Диктатор готовится к войне.

В Венесуэле прошел «референдум», на который были вынесены вопросы, связанные с территориальными претензиями к соседней Гайане.

Он был инициирован диктатором Николасом Мадуро. По данным прорежимного Национального избирательного совета, 95% участников высказались за создание штата Гайаны-Эссекибо и его включение в состав Венесуэлы с предоставлением венесуэльских удостоверений личности проживающим на этой территории гражданам. «Референдум» носил консультативный характер.

Мадуро уже назвал плебисцит «победой венесуэльского народа», а проигравшими – «правительство Гайаны, ExxonMobil и империя США». Он также заявил, что вместе с героем национально-освободительной борьбы Симоном Боливаром «пойдет освобождать Гайану-Эссекибо».

Спор между Венесуэлой и Гайаной за территорию к западу от реки Эссекибо существует с конца XIX века. Данная территория составляет более двух третей территории Гайаны. Он обострился в 2015 году после открытия нефтяных месторождений.

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