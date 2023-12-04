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Рост доллара в Беларуси неизбежен

  • 4.12.2023, 8:46
  • 3,064
Рост доллара в Беларуси неизбежен

Уже в начале декабря.

Курс евро на внебиржевом рынке Форекс откатился от максимумов прошлой недели и остановился на отметке EUR/USD 1,0883. Это, в том числе, послужило одной из причин укрепления доллара против российского и белорусского рубля, пишет сайт myfin.by.

Исходя из сказанного, на начинающийся неделе возможно продолжение новых трендов и можно ожидать, что доллар США на белорусском валютном рынке курс доллара поднимется до USD/BYN 3,1500. Курс российского рубля при этом может снизиться до RUB/BYN 3,4800 за 100 российских рублей. Евро на мировом рынке под давлением, цены на золото растут.

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