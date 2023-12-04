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В Полоцке и Новополоцке лукашисты задержали около 40 человек

  • 4.12.2023, 8:54
  • 3,280
В Полоцке и Новополоцке лукашисты задержали около 40 человек

За один день.

В Полоцке и Новополоцке 1 декабря силовики задержали в общей сложности около 40 человек по делу бывшего председателя первичной организации Белорусского независимого профсоюза на предприятии «Нафтан» Ольги Бритиковой, сообщил «Позірку» источник, пожелавший остаться анонимным (имя редакции известно).

По данным источника издания, следствие ищет «доказательства по делу Бритиковой», но пока «у них ничего нет».

— В пятницу забрали 40 человек. Примерно половину из них — у кого есть несовершеннолетние дети, потом отпустили. Большинство задержанных запугивали уголовными делами за профсоюзную активность и финансирование протестов, но для них задержание и так может закончиться увольнением без возможности трудоустроиться после. Матерей пугали тем, что заберут детей в интернат, — сказал источник.

В августе Бритикова и один из лидеров забастовки на предприятии в 2020 году Александр Кухаренок были задержаны в рамках уголовного дела. Обвиняются по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса (Призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или международной организации, совершить действия, направленные на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, в том числе на применение мер ограничительного характера (санкций)).

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