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В Сейме Литвы готовят поправки, которые ограничат возможность белорусов жить в стране

  • 4.12.2023, 9:10
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В Сейме Литвы готовят поправки, которые ограничат возможность белорусов жить в стране

Получить ВНЖ станет сложнее.

Глава комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас намерен уже на этой неделе зарегистрировать в Сейме поправки, которые ограничат возможность вновь прибывшим гражданам Беларуси получить статус временного жителя, пишет LRT.

Политик подчеркнул, что предложенные им меры не затронут репрессированных белорусов.

— Очень важно подчеркнуть, что мы продолжаем поддерживать гуманитарный коридор. Другими словами, если это действительно правозащитники, люди, репрессированные белорусским режимом, МИД сможет предоставить такой гуманитарный коридор. А по поводу ВНЖ мы делаем одну оговорку — на квалифицированную рабочую силу, — сказал Лауринас Кащюнас.

По его словам, поправки ориентированы на изолированную литовскими службами безопасности группу белорусов, которая является мишенью белорусских спецслужб. Ожидается, что предложенные меры снизят угрозу безопасности и для Литвы, и для представителей белорусской оппозиции.

— Видение ясно — давайте поддержим демократическую Беларусь, дадим защиту тем, кто в ней нуждается, давайте укрепим независимость, насколько это зависит от нас, но давайте не создавать Беларусь в Литве со всеми вытекающими из этого рисками — будь то литвинизм или разведывательные угрозы, — сказал Кащюнас.

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