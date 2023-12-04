У Путина большие проблемы Альфред Кох

4.12.2023, 9:22

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Альфред Кох

Фото: Гордон

Кремль выдает желаемое за действительное.

Прошел один год и двести восемьдесят один день войны. На фронте каких-то существенных изменений не произошло и сегодняшние карты ISW это констатируют.

Сегодня контр-адмирал в отставке Джон Кирби, американский чиновник, должность которого называется «Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям» в интервью телекомпании АВС заявил, что Белый дом обращается в Конгресс с просьбой незамедлительно рассмотреть законопроект о помощи Украине, Израилю и т.д. Он даже употребил словосочетание «отчаянно нуждается», когда речь зашла о помощи Украине.

Несколько ранее он говорил о том, что решение Путина об увеличении численности российской армии свидетельствует о том, что у него большие проблемы на фронте. Он выразился так: «Здесь нет сомнений, что Путин буквально разбрасывается человеческим мясом, чтобы попытаться удержать территорию, которую они незаконно оккупировали в Украине, а также попытаться захватить еще больше… Это лишь подчеркивает трудности, с которыми россияне сталкиваются в Украине и в дальнейшем будут сталкиваться…»

Я, кстати, тоже считаю, что у путинской России проблем не меньше, чем у Украины. Бесстрастная статистика говорит, что динамика обрабатывающего производства в России (а именно в этой динамике и зашита динамика ВПК) такова, что начиная с февраля 2022 года обрабатывающее производство падало и к середине года просело на 10%.

Потом, всю вторую половину года обрабатывающая промышленность возвращалась на прежний уровень. И достигла его снова лишь к январю 2023 года. Потом она начала бурно расти и выросла примерно на 8 - 10% за четыре месяца. Это и был эффект от бюджетных вливаний и связанного с этим перехода на двух-трехсменную работу. Начиная с апреля никакого роста в обрабатывающей промышленности России нет. И индекс промышленного производства в России это тоже подтверждает.

Теперь сколько не вливай денег в ВПК, дальше расти за счет загрузки существующих мощностей он уже не может: они и так уже загружены под завязку. Нужно создавать новые мощности. А это совсем другие деньги и другие сроки. Особенно с учетом того, что доступа к качественным станкам и оборудованию у России из-за санкций нет. Можно навскидку сказать, что строительство нового завода по производству артиллерийских снарядов это не меньше 10 млрд. $ и четыре-пять лет строительства и наладки производства. Плюс необходимость наращивания мощностей у смежников. А это еще деньги и время.

Так что все эти пугалки, что вот, мол, случилось страшное: заработала могучая советская военная индустрия и теперь она будет как пирожки печь танки и самолеты - это все выдавание желаемого за действительное. Да, нарастили производство. На 10%. Ни о каком «кратном» росте не может быть и речи.

Этими 10% роста и объясняются все эти мизерные успехи россиян на фронте, которые, впрочем, заключаются лишь в том, что они сумели отразить украинское наступление и перехватить инициативу (пока, правда, без какого-то осязаемого результата).

И то, что Путин решил увеличить армию (прав Кирби) - это явный признак желания ростом числа солдат компенсировать дефицит оружия. Есть, конечно, комплементарная версия что ВПК наклепал такое количество военной техники, что уже не хватает солдат ею управлять. Но это из разряда влажных мечт: всем известен дефицит техники и боеприпасов в уже действующих частях МО РФ. И, конечно, новое оружие идет туда, взамен выбитому украинцами.

Разумеется, если украинский ВПК лежит полумертвым, а западная помощь резко сократится, то и этих 10% окажется достаточно, чтобы переломить ход войны и даже победить в ней. Но если западная помощь вновь пойдет в прежних (хотя бы) объемах, то эффект от этих путинских 10% почти наверняка исчезнет.

Я так подробно об этом пишу лишь для того, чтобы сказать: не надо думать, что вы столкнулись с какой-то непреодолимой силой, что маховик российского ВПК раскрутился и теперь пиши пропало и нет такой армии, которая могла бы ему противостоять. Путин всего лишь предпринял самые простые и лежащие на поверхности меры.

И в отсутствии аналогичных мер со стороны Украины даже они оказались впечатляющими. Но эти путинские меры имеют ограниченный и довольно скромный эффект. И к тому же этот эффект уже исчерпан.

Все, что сейчас предъявляет Путин на фронте - это все. Выше этого он уже не подпрыгнет. Во всяком случае, на горизонте трех-пяти лет. У него остался последний резерв увеличения своей ударной мощи: увеличить численность армии. Вот он ее и увеличивает.

Короче: молитесь, чтобы Конгресс США как можно быстрее принял этого гребаный закон. Я по-прежнему оптимист и верю, что до Рождества его примут. Я вчера уже писал и сегодня повторюсь: я не знаю, что будет дальше, в 2025 году и т.д. Но на 2024 год ВСУ будут обеспечены всем необходимым уж точно не хуже путинского войска. А я надеюсь, что и лучше.

И еще я вот что хочу сказать. Дорогие украинцы! Верьте своей армии, помогайте своей армии, надейтесь на свою армию. Ваша армия - это единственное что вас защищает от врага. И то, что она пока молчит, вовсе не значит, что ей нечего сказать. Это значит, что ей просто некогда. Ведь она занята настоящим делом, а не болтовней. Украинская армия, это самый лучший государственный институт, который сегодня есть в Украине. Не потому, что она идеальная, а потому, что все остальные хуже. Как теперь можно говорить - «кратно».

И то, что сегодня Кличко однозначно встал на сторону армии - это очень правильно. И я его в этом категорически поддерживаю. В Украине сломаны многие общественные и государственные институты. Уже нет независимой прессы. Уже фактически уничтожена оппозиция. Нет выборов. В тюрьмах заработали пресс-хаты. Поэтому не трогайте хотя бы армию. Ради всего святого. Не ломайте, что хоть как-то работает. При всех ошибках и недостатках ни у кого из ваших союзников претензий конкретно к ВСУ - нет. А это о многом говорит, особенно если учесть, что к другим украинским институтам у них целые тома вопросов и претензий.

Слава ВСУ! Слава Украине!

Израиль начал наземную операцию на юге Газы. А Белый дом, находясь под колоссальным давлением лево-либеральной части электората демократов, начал проводить Израилю какие-то «красные линии» по поводу мирного населения, которым прикрывается ХАМАС и которое поэтому неизбежно страдает.

Я очень хотел, чтобы перемирие продолжалось, но уж коль оно закончилось, то пожелаю ЦАХАЛ закончить операцию быстро и эффективно. То есть полностью уничтожить ХАМАС.

I love Israel!

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