Лукашенко встретился с Си Цзиньпином 4.12.2023, 9:25

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Пресс-служба диктатора рассказала, о чем они говорили.

Лукашенко встретился в Пекине с главой КНР Си Цзиньпином.

Диктатор заявил, что «Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая», сообщила пресс-служба диктатора.

Глава КНР в свою очередь заявил, что китайская сторона готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие.

— В рамках вашего государственного визита в Китай в конце февраля и начале марта сего года мы вышли на важные договоренности в пользу динамичного развития китайско-белорусских отношений. На каждом этапе у нас получаются новые договоренности. В течение года укрепляется политическое взаимодоверие, международное взаимодействие. Налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и Путь», — сказал китайский лидер.

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