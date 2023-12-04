закрыть
4 декабря 2023, понедельник, 9:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США пригрозили Ирану

  • 4.12.2023, 9:30
США пригрозили Ирану

Нападение на коммерческие суда в Красном море произошло при поддержке Тегерана.

Нападение на коммерческие суда в Красном море было совершено при поддержке Ирана и Штаты рассмотрят «все соответствующие ответные меры», заявило Центральное командование вооруженных сил США.

В заявлении командования в Х сказано, что эти нападения представляют собой прямую угрозу международной торговле и морской безопасности.

Командование подчеркнуло, что атаки поставили под угрозу жизнь международных экипажей, представляющих несколько стран мира и есть все основания полагать, что эти атаки, хотя и совершены хуситами в Йемене, полностью организованы Ираном.

Соединенные Штаты рассмотрят все соответствующие ответные меры в полной координации со своими международными союзниками и партнерами.

3 декабря американский военный корабль и несколько коммерческих судов подверглись нападению в Красном море.

В Минобороны США подтвердили, что нападению подвергся военный корабль Carney.

Хуситы взяли на себя ответственность за атаку.

У военизированной группировки хуситов есть тесные связи с ливанской Хезболлой. Также она поддерживается Ираном.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип