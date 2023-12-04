США пригрозили Ирану
- 4.12.2023, 9:30
Нападение на коммерческие суда в Красном море произошло при поддержке Тегерана.
Нападение на коммерческие суда в Красном море было совершено при поддержке Ирана и Штаты рассмотрят «все соответствующие ответные меры», заявило Центральное командование вооруженных сил США.
В заявлении командования в Х сказано, что эти нападения представляют собой прямую угрозу международной торговле и морской безопасности.
Командование подчеркнуло, что атаки поставили под угрозу жизнь международных экипажей, представляющих несколько стран мира и есть все основания полагать, что эти атаки, хотя и совершены хуситами в Йемене, полностью организованы Ираном.
Соединенные Штаты рассмотрят все соответствующие ответные меры в полной координации со своими международными союзниками и партнерами.
3 декабря американский военный корабль и несколько коммерческих судов подверглись нападению в Красном море.
В Минобороны США подтвердили, что нападению подвергся военный корабль Carney.
Хуситы взяли на себя ответственность за атаку.
У военизированной группировки хуситов есть тесные связи с ливанской Хезболлой. Также она поддерживается Ираном.