Археологи хотят открыть секретные двери пирамиды Хеопса 4.12.2023, 9:37

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Эксперты подтверждают, что это одно из самых захватывающих открытий.

Захи Хавасс, выдающийся археолог и бывший министр по делам древностей Египта, намерен узнать, что скрывают за собой три загадочные двери внутри Великой пирамиды Гизы, пишет New Voice.

Он планирует возглавить команду археологов в миссии, запланированной на 5 декабря, чтобы наконец раскрыть тайны, лежащие за этими загадочными проходами.

Эти каменные двери стали объектом главного интереса для Хавасса, оставляя за собой больше вопросов, чем ответов. Он описал их как «открытие, требующее много работы».

Разведывательные мероприятия вокруг дверей уже проводились, включая создание небольшой дыры в одной из них и использование зонда с прикрепленной камерой для исследования. Это позволило обнаружить вторую дверь, и предполагается, что за ней может скрываться даже третья, делая архитектуру симметричной.

Эксперты подтверждают, что это одно из самых захватывающих открытий, и они надеются, что миссия 5 декабря окончательно раскроет тайны, давая ответы на множество давно оставшихся вопросов.

Великая пирамида, также известная как пирамида Хеопса, была построена примерно в 2570 году до н.э. как место погребения фараона Хеопса (Хуфу). Она известна своими тремя камерами, а загадочные двери расположены в двух шахтах, находящихся напротив друг друга.

Надежды археологов исследовать и раскрыть эти тайны продолжают расти, и многие ожидают результатов этой ожидаемой миссии, чтобы окончательно разгадать одну из величайших загадок древнего мира.

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