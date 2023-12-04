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Белорусские военные начали занятия по боевой готовности

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  • 4.12.2023, 9:55
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Белорусские военные начали занятия по боевой готовности

В Минобороны называют эти учения «плановыми».

В Вооруженных силах начались «плановые занятия» по боевой готовности. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба Минобороны.

«Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки», — отметили в военном ведомстве.

Комплекс тренировок проходит со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления.

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