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Что скрывается за указом Путина об увеличении численности армии РФ

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  • 4.12.2023, 10:02
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Что скрывается за указом Путина об увеличении численности армии РФ

Аналитики ISW дали ответ.

Эксперты заявляют, что новый указ Путина об увеличении численности армии — это не немедленное руководство к действию, а формальное признание той численности, которая должна быть у РФ в будущем.

Аналитики из (Института изучения войны) ISW сообщают, что еще 1 декабря Путин подписал указ об увеличении численности боевого состава до 1,32 млн человек, а общее увеличение самой армии — до 2,209 млн человек.

Еще в сентябре 2022 года Путин подписал указ о частичной мобилизации в ряды ВС РФ. А за 21 месяц войны РФ потеряла на поле боя убитыми и ранеными порядка 300 тысяч человек, заявил 29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2023 года в ряды ВС РФ удалось завербовать порядка 410 тысяч человек. Эксперты заявляют, что частичная мобилизация 300 тысяч человек и такие же потери на поле боя говорят о фактическом приросте армии РФ на 170 тысяч человек. На деле выходит, что новый указ Путина не устанавливает новую численность российской армии, а юридически узаконивает ту цифру, которая уже есть по факту.

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