закрыть
4 декабря 2023, понедельник, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ISW проанализировал видео расстрела украинских военных, сдавшихся в плен

4
  • 4.12.2023, 10:19
  • 7,082
ISW проанализировал видео расстрела украинских военных, сдавшихся в плен

Оккупанты совершили военное преступление.

Расстрел украинских пленных, скорее всего, является нарушением 41-й статьи Женевской конвенции. В отчете Института изучения войны ISW описан случай расстрела безоружных украинских пленных возле села Степное (Авдеевское направление) и реакция Украины, в частности призыв Киева к международным организациям с просьбой расследовать это преступление.

Аналитики ISW подчеркивают, что атака на солдатов, которые уже не участвуют в боевых действиях (французский термин hors de combat) — в частности на тех, кто четко выразил намерение сдаться — является нарушением 41-й статьи протокола Женевской конвенции о защите жертв международных вооруженных конфликтов.

В ISW также отметили, что несколько российских «военкоров» пытались отвергнуть обвинения против российских войск [или преуменьшить масштабы преступления — прим. ред]. «На войне случается» и «бывает» — такие комментарии появились в провоенных российских пабликах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип