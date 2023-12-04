ISW проанализировал видео расстрела украинских военных, сдавшихся в плен

ISW проанализировал видео расстрела украинских военных, сдавшихся в плен4
- 4.12.2023, 10:19
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Оккупанты совершили военное преступление.
Расстрел украинских пленных, скорее всего, является нарушением 41-й статьи Женевской конвенции. В отчете Института изучения войны ISW описан случай расстрела безоружных украинских пленных возле села Степное (Авдеевское направление) и реакция Украины, в частности призыв Киева к международным организациям с просьбой расследовать это преступление.
Аналитики ISW подчеркивают, что атака на солдатов, которые уже не участвуют в боевых действиях (французский термин hors de combat) — в частности на тех, кто четко выразил намерение сдаться — является нарушением 41-й статьи протокола Женевской конвенции о защите жертв международных вооруженных конфликтов.
В ISW также отметили, что несколько российских «военкоров» пытались отвергнуть обвинения против российских войск [или преуменьшить масштабы преступления — прим. ред]. «На войне случается» и «бывает» — такие комментарии появились в провоенных российских пабликах.