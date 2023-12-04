Бои за Авдеевку: украинские бойцы эффективно уничтожают оккупантов

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины навели огонь на группу российских оккупантов на Авдеевском направлении. Об этом сообщили ССО ВСУ в Telegram.
«Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, и ему препятствуют наши воины. Операторы 8-го полка ССО с помощью дронов обнаружили скопление живой силы противника и скорректировали огонь миномета и гранатомета МК19», - говорится в сообщении.
Как отметили в ССО, в результате огневого поражения уничтожена группа оккупантов.
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