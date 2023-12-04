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Бои за Авдеевку: украинские бойцы эффективно уничтожают оккупантов

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  • 4.12.2023, 10:43
  • 1,800
Бои за Авдеевку: украинские бойцы эффективно уничтожают оккупантов

В этом им помогают дроны.

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины навели огонь на группу российских оккупантов на Авдеевском направлении. Об этом сообщили ССО ВСУ в Telegram.

«Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, и ему препятствуют наши воины. Операторы 8-го полка ССО с помощью дронов обнаружили скопление живой силы противника и скорректировали огонь миномета и гранатомета МК19», - говорится в сообщении.

Как отметили в ССО, в результате огневого поражения уничтожена группа оккупантов.

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