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Под Слонимом автобус с детьми, ехавшими на экскурсию, угодил в кювет

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  • 4.12.2023, 10:46
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Под Слонимом автобус с детьми, ехавшими на экскурсию, угодил в кювет

Его пришлось вытаскивать тросом.

Недалеко от Слонима автобус с детьми, которые ехали на экскурсию, попал в кювет. Его вытащили тросом, детей на время работ забрали в городской автопарк, сообщили в МЧС.

Инцидент произошел около 8.00 в воскресенье. В МЧС позвонил взволнованный водитель автобуса — он сообщил, что съехал в кювет на трассе Р-99 недалеко от Слонима.

В автобусе, который ехал на экскурсию, были 47 человек, в том числе 44 ребенка. В ДТП никто не пострадал. На время проведения буксировочных работ детей разместили в здании автопарка № 3 Слонима.

Работники МЧС при помощи буксировочного троса зацепили автобус и вытянули его на дорогу. Повреждений он не получил и, забрав детей, поехал дальше.

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