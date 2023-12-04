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Знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос минчанки про дворники

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  • 4.12.2023, 11:18
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Знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос минчанки про дворники

Телезрители обыграли знатоков.

Во второй игре зимней серии белорусского клуба «Что? Где? Когда?» команда Евгения Стишенка потерпела поражение от телезрителей со счетом 2:6.

В первом раунде юрист Вероника Полянская из Минска спросила:

- Туда-сюда. Новое начало, чистый лист каждые три секунды. А какой процесс так образно описал норвежский писатель Ю Несбе?

Знатоки выбрали такой ответ:

- Возможно имелась в виду очистка какого-либо продукта. Например, овощей.

А на самом деле речь шла совсем о другом:

- Туда-сюда. Новое начало, чистый лист каждые три секунды. Вечное отпущение грехов там еще было, но чтобы вас не путать, я это не читал, - сказал ведущий. - Такие ассоциации возникли у персонажа Ю Несбе, наблюдавшего за тем, как дворники чистят стекло автомобиля.

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