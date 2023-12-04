Знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос минчанки про дворники 1 4.12.2023, 11:18

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Телезрители обыграли знатоков.

Во второй игре зимней серии белорусского клуба «Что? Где? Когда?» команда Евгения Стишенка потерпела поражение от телезрителей со счетом 2:6.

В первом раунде юрист Вероника Полянская из Минска спросила:

- Туда-сюда. Новое начало, чистый лист каждые три секунды. А какой процесс так образно описал норвежский писатель Ю Несбе?

Знатоки выбрали такой ответ:

- Возможно имелась в виду очистка какого-либо продукта. Например, овощей.

А на самом деле речь шла совсем о другом:

- Туда-сюда. Новое начало, чистый лист каждые три секунды. Вечное отпущение грехов там еще было, но чтобы вас не путать, я это не читал, - сказал ведущий. - Такие ассоциации возникли у персонажа Ю Несбе, наблюдавшего за тем, как дворники чистят стекло автомобиля.

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