Украинские бойцы из 63-й бригады при поддержке трех танков заставили россиян бежать
- 4.12.2023, 11:24
Защитники Украины ведут бои на всех участках фронта, включая и Харьковщину с Луганщиной.
Сегодня, 4 декабря, украинский журналист Юрий Бутусов выложил в Сеть кадры ночного боя Вооруженных сил Украины и ВС РФ. На видео можно увидеть, как пехотинцы из 63-й бригады при поддержке сразу трех танков пошли на позиции врага в районе Дибровы, пишет dialog.ua.
На кадрах можно увидеть ближний бой военной техники, которая ведет прицельный огонь по позициям оккупантов. У последних не выдержали нервы, и они покинули свои окопы.
Аналитики из Института изучения войны также подтвердили информацию относительно боев в районе Дибровы. Кадры с геолокацией от 29 ноября и 2 декабря подтвердили продвижение ВСУ в районе Дибровы.
Z-каналы также пишут, что армия Путина ведет наступательные бои в районе Синьковки и Кисловки, однако за месяц боев существенного прогресса не было достигнуто.
В районе села Диброва ВСУ противостоят оккупанты из формирования «Русский легион». А в районе Берестово – 123-я мотобригада «ЛНР».