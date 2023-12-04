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Украинские бойцы из 63-й бригады при поддержке трех танков заставили россиян бежать

  • 4.12.2023, 11:24
Украинские бойцы из 63-й бригады при поддержке трех танков заставили россиян бежать

Защитники Украины ведут бои на всех участках фронта, включая и Харьковщину с Луганщиной.

Сегодня, 4 декабря, украинский журналист Юрий Бутусов выложил в Сеть кадры ночного боя Вооруженных сил Украины и ВС РФ. На видео можно увидеть, как пехотинцы из 63-й бригады при поддержке сразу трех танков пошли на позиции врага в районе Дибровы, пишет dialog.ua.

На кадрах можно увидеть ближний бой военной техники, которая ведет прицельный огонь по позициям оккупантов. У последних не выдержали нервы, и они покинули свои окопы.

Аналитики из Института изучения войны также подтвердили информацию относительно боев в районе Дибровы. Кадры с геолокацией от 29 ноября и 2 декабря подтвердили продвижение ВСУ в районе Дибровы.

Z-каналы также пишут, что армия Путина ведет наступательные бои в районе Синьковки и Кисловки, однако за месяц боев существенного прогресса не было достигнуто.

В районе села Диброва ВСУ противостоят оккупанты из формирования «Русский легион». А в районе Берестово – 123-я мотобригада «ЛНР».

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