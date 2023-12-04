«Пытались взять безопасный кредит, но получили обычный» 4.12.2023, 11:36

Истории белорусов, которым в Польше удовлетворили ипотеку под 2% или отказали в нем.

С июля в Польше заработала программа «Безопасный кредит» — ипотечное кредитование под льготную ставку 2% для тех, кто покупает первое жильё. Кредит вызвал небывалый ажиотаж среди покупателей недвижимости и взвинтил цены на квартиры. Лимиты финансирования исчерпываются довольно быстро, так что есть вероятность, что в следующем году эта программа может быть закрыта.

MOST собрал истории белорусов, которым удовлетворили заявку на кредит и которым отказали в кредитовании. И спросил специалистов, каких изменений по программе стоит ожидать в 2024 году.

Два банка одобрили, один до сих пор думает

Светлана (имя изменено) — специалист по недвижимости. Недавно одному из её клиентов-белoрусов удовлетворили заявку на кредит.

— На прошлой неделе одному из моих клиентов одобрили получение «безопасного кредита». Парень белoрус, холост, работает по бессрочной umowa o pracę, у него ВНЖ по работе до 2025 года. Документы потребовались стандартные: справка о доходах с работы, ВНЖ, паспорт.

Заявки подавали в сентябре сразу в три банка. Итоги такие:

mBank — положительное решение в течение 2 недель, но высокая невыгодная маржа — 3,65% (это плюс к 2%). Клиент отказался.

Alior Bank — рассматривал заявку около двух месяцев, но в итоге одобрил. Маржа составила 2,19%, клиент согласился.

Bank PEKAO – рассматривает заявку до сих пор. Маржа составит предположительно 2,22%.

Пока ждали решение от Alior, mBank предложил ещё более выгодный вариант — 2,25%. Но клиент уже решился на Alior. Из минусов — банк требует оплату страховки перед выплатой денежных средств в размере 2% от суммы кредита.

Светлана считает, что «безопасный кредит» — хорошая возможность стать обладателем квартиры в Польше.

— Такая ипотека не влечёт каких-то страшных обременений. В рамках установленных лимитов можно делать переплаты и погашать кредит досрочно.

«Никто не ожидал, что это будет так долго»

Наталья поделилась своей историей в одном из телеграм-чатов по покупке недвижимости:

— Нам одобрили кредит (под) 2% в Alior. Мы граждане Беларуси, (у нас) часовы побыт, умова о праце, подавались только от меня. Сама квартира стоит 635 тыс. (злотых). Наш собственный вклад составляет всего 35 тыс., остальные 600 тыс. кредитует банк. Из крупных расходов – страхование жизни в Alior на первые 5 лет — 17100 злотых. Страховка разовая, через 5 лет можно заключить свой договор страхования и предоставить в банк. В итоге вклад собственных средств составил 35000 злотых + 17100 злотых страховки + 2800 злотых оплата услуг нотариуса.

Ставка 2% нигде не прописана явно, в договоре много разных ставок и формул. Стыдно признать, но не до конца разобралась, как это считается. Ориентируюсь на ежемесячный платёж. Первые 10 лет ежемесячный платёж по графику, который нам выдали, колеблется от 2200 до 2700 злотых, каждый месяц сумма немного разная. Посчитали, вроде как 2% и выходит. После 10 лет платёж составит около 3400 злотых.

Поскольку заявки на получение «безопасного кредита» рассматриваются долго, не все продавцы на вторичном рынке соглашаются на ожидание, но Наталье повезло:

— Заявку рассматривали почти три месяца. Продавцы знали, что мы берём ипотеку (под) 2%, но никто не ожидал, что это будет так долго. Усилиями нашего дорадцы людей удалось уговорить подождать. Можно сказать, чудом успели, потому что к моменту одобрения заявки у владельцев квартиры уже был другой покупатель. Все обошлось, но было очень стрессово.

«За четыре месяца нам так и не ответили»

А вот Алексею повезло меньше:

— Мы пытались взять «безопасный кредит», но в конце концов взяли обычный. Банк Alior согласился дать заём под 2% с условием, что мы внесём 20% собственного вклада, в то время как мы рассчитывали только на 10%. Ещё подавали заявку в Pekao, но за четыре месяца нам так и не ответили. В итоге Santander дал нам обычный кредит, у нас он вышел под 7% годовых.

«Цены должны выйти на плато»

Прокомментировать ситуацию на рынке недвижимости журналисты просили Татьяну (имя изменено), лицензированного риелтора в Польше, члена Варшавского сообщества посредников в обороте недвижимости.

— Сегодня ситуация на польском рынке недвижимости больше похожа на погоню за квартирами по сильно выросшим ценам. К этому привела совокупность факторов, но главной причиной стал распиаренный кредит под 2%. С одним из клиентов мы подали заявку на этот кредит в июле, а одобрение получили в октябре. Сроки рассмотрения были очень долгими, поэтому на вторичном рынке продавцы шли на такие продажи неохотно. После того как в сентябре к программе присоединился mBank, сроки рассмотрения сократились до нескольких недель.

— Ходят слухи, что эту программу скоро закроют. Насколько они верны?

— В 2023 году не были установлены лимиты на доплаты по безопасному кредиту. Это привело к тому, что бюджет на 2024 год для таких кредитов уже практически исчерпан. Велика вероятность, что через пару месяцев заявления на ипотеку под 2% банки просто перестанут рассматривать. В ценовом сегменте до 800 тыс. злотых произошёл ценовой скачок, который стал причиной роста цен и более дорогих квартир. У девелоперов практически не осталось вариантов в этом бюджете со сроком сдачи на ближайшие полгода–год.

Что будет с ценами на недвижимость, если кредитование под 2% приостановят?

— Прогнозы — дело неблагодарное. Тренды на рынке недвижимости меняются очень быстро. По моему мнению, окончание или приостановление программы 2% уже совсем близко. Это позволит стабилизировать ситуацию на рынке, цены должны выйти на плато.

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