Ликвидация Путина 3 Александр Кирш

4.12.2023, 11:51

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Фото: Getty Images

Времени на мечтания нет.

Как намекают очень серьезные специалисты, в ведущих странах Запада считают, что у них достаточно возможностей, дабы ликвидировать Путина, но там есть определенные опасения, что например, Патрушев может оказаться еще хуже.

Прежде всего, предупреждаю, что под Путиным я подразумеваю не обязательно Путина, но и возможного «главного двойника», если он уже на его месте, поскольку относительно данного нюанса тоже есть разные мнения. Но это, по сути, — вопрос терминологический.

Главное же — что Патрушев, как я считаю, не хуже. С ним (в отличие от Путина) Западу можно договариваться, он не инициировал войну с Украиной, он сам ищет какой-то выход на Запад — независимо от того, что о нем думает, ибо прагматизм его больше его же принципиальности.

Кроме того, он способен «сильной рукой» и мордорскую экономику разрушить (вернув ее к ручному управлению), что для Запада, в конце концов, не так уж и плохо, и в то же время сцементировать Мордор, что Запад, перепуганный возможным вариантом российского распада и хаоса, очень ценит, о чем я уже писал.

Впрочем, оказывается, ценить — ценит, однако же не настолько, чтобы прилагать усилия для ликвидации Путина ради Патрушева. Запад ждет, пока все как-то решится само, чтобы не пачкать чистые руки, пока нет ядерной угрозы, а чтоб его по этому поводу не доставали, начинает рассказывать, кто хуже, а кто лучше, выискивая множество оттенков черного.

Может и не дождаться и может доиграться. Действовать нужно немедленно, ибо угрозы чрезвычайно существенны. В условиях фактического отсутствия реальной российской оппозиции иного выбора нет: или Путин, или Патрушев, и не надо выстебываться.

К тому же, обещая Патрушеву не только отмену санкций и определенные формы финансовой поддержки его соратников и ребенка, а еще и ускорение получения власти благодаря ликвидации Путина, можно и значительно больше от него получить (в том числе — и для Украины!!!), чем когда Путина уже и так не будет. С Патрушевым, напоминаю, договариваться можно даже об этом: не кинет. Но гарантии должны быть получены еще до упомянутой ликвидации.

Кстати — о ребенке: если его сын-министр успеет при жизни отца стать президентом или хотя бы премьером — это для Запада вариант еще более приемлемый.

Мне крайне неудобно выступать у секретаря совбеза мордора и бывшего директора ФСБ адвокатом. Я читаю свои собственные строки и сам не верю глазам, но пишу все равно. Ибо полудьявол лучше дьявола, как, например, Борман был лучше Гитлера, и если уж Запад ищет оттенки черного, то вынужден их искать и я, имея выбор между плохим и совсем плохим и не делая — в отличие от Запада — выбор в пользу своей недальновидной бездеятельности.

Жизнь вынуждает к откровенности, ибо крайне высокой может быть цена ошибки. Или цена промедления. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, но такого выбора нет. Запад должен отдать предпочтение меньшему злу, условно говоря — птичьему гриппу, а не чуме, холере и коронавирусу в одном лице. Даже беда лучше катастрофы. Времени на мечтания нет. Если Путина могут уничтожить, это надо сделать.

Александр Кирш, «Обозреватель»

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