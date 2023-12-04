Лукашисты ударили по своим 4.12.2023, 11:55

Александр Лукашок

В Новополоцке «суд» ликвидирует клуб шахмат и шашек, созданный известным пророссийским активистом.

Лукашисты ликвидируют клуб шахмат и шашек в Новополоцке, созданный известным пророссийским активистом.

Председателем клуба является Александр Лукашок – лидер «Союзного делового клуба Авангард». Он известен организацией и участием в мероприятиях, продвигающих идеи «русского мира» в Беларуси.

Клуб Лукашка организовал в регионе множество турниров по шахматам и шашкам, а также создал в Полоцке уличную зону для игры в шахматы. В этом проекте, кстати, поучаствовал и «Русский дом в Минске» – филиал «Россотрудничества», которое экспортирует идеи «русского мира» за границу.

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