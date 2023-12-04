В Турции произошло землятресение 4.12.2023, 11:56

Толчки ощущали и в Стамбуле.

В западной части Турции произошло землетрясение, которое ощущалось в том числе и в крупнейшем городе Стамбул. Было зафиксировано три подземных толчка.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 10:43 по местному времени (совпадает с минским). Эпицентр подземных толчков находился у города Муданья, а очаг землетрясения располагался на глубине чуть меньше 5 километров.

Незадолго до этого турецкий сейсмолог Наджи Герюр предупреждал о риске мощного землетрясения, однако речь шла о восточной части Турции. По его словам, мощность подземных толчков может достигать магнитуды 7,4.

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