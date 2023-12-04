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Белорус купил б/у мотоцикл без переоформления и вляпался в историю

  • 4.12.2023, 12:13
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Белорус купил б/у мотоцикл без переоформления и вляпался в историю

Оказалось, что с номерами байка не все в порядке.

17-летнего жителя агрогородка Шкловского района на мотоцикле ММВЗ остановил экипаж ГАИ. У инспекторов возникли сомнения по поводу номеров на байке. Позже догадки подтвердились.

— Установлено, что символы в регистрационном знаке действительно подвергались изменению путем дорисовки красящим веществом черного цвета. Из первоначальных четырех цифр осталась только первая цифра, остальные три были исправлены, – рассказали в Госкомитете судэкспертиз.

17-летний водитель, купивший мотоцикл без официального оформления, отрицал свою причастность к подделке регномера. Следователям и милиционерам пришлось искать предыдущих владельцев байка.

— Выяснилось, что в сентябре 2020 года мотоцикл за 300 рублей приобрел «с рук» 46-летний житель Круглянского района. Его предупредили: документы прилагались от другого мотоцикла. Покупателя это не смутило, так как он планировал ездить только на рыбалку по пересеченной местности. Но на всякий случай решил привести мотоцикл в соответствие с документами: перекрасил его в желтый цвет и исправил обозначения регзнака. Два года мотоцикл простоял в гараже без дела, пока на него не нашелся покупатель, который, ничего не зная о подделке номера, купил и перепродал его третьему человеку, тот, в свою очередь, — четвертому, — прокомментировали инцидент в ГКСЭ.

За подделку регистрационного знака на 46-летнего жителя Круглянского района возбудили уголовное дело по статье 381 УК РБ. По части первой статьи может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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