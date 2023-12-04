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В Госдуме РФ призвали увеличить срок службы в армии до двух лет

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  • 4.12.2023, 12:15
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В Госдуме РФ призвали увеличить срок службы в армии до двух лет

К обсуждению срока службы вернулись на фоне указа Путина об увеличении численности армии.

В России необходимо увеличить срок службы в армии с одного года до двух, чтобы готовить боеспособных солдат. С таким заявлением одновременно выступили сразу два члена комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Гурулев («Единая Россия») и Виктор Соболев (КПРФ), сообщает The Moscow Times.

«Служить срочную службу надо два года, тогда решится проблема с количеством призывников, второе — качество подготовки мобресурса», — написал в своем телеграм-канале Гурулев. По его словам, год службы не дает «подготовленного солдата». «Разные углубления и расширения программ не помогут», — подчеркнул депутат.

После этого таким же заявлением отметился Соболев. «Вопрос об увеличении срока службы в армии назрел уже давно. Солдаты должны служить хотя бы полтора года, из которых первые шесть месяцев люди должны обучаться в учебных частях. И следующий год, а лучше полтора — быть непосредственно в войсках. Тогда наши войска будут действительно боеспособными», — сказал депутат изданию News.ru.

По его словам, итоговое решение за президентом РФ Владимиром Путиным, но никто не будет против данного решения.

С 2008 года срок службы в российской армии составляет 12 месяцев. Осенью 2022 года на фоне мобилизации и осеннего призыва представители власти выступали с предложениями увеличить его до двух лет. В частности, об этом говорили сенаторы Владимир Джабаров и Виктор Бондарев, а также депутат Госдумы Михаил Шеремет.

В июле этого года председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что увеличивать срок службы в армии до двух лет «нет смысла». «Сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода», — подчеркнул Картаполов.

По его словам, боевая подготовка в войсках имеет полугодовой цикл, а в летние месяцы к ней добавляются только «крупные учения, которые проводят в каждом округе раз в четыре года». «То есть зачем человека держать в армии еще год, если он будет все то же самое проходить?» — задавался вопросом Картаполов.

Депутаты вернулись к обсуждению срока службы на фоне указа президента об увеличении численности армии на 170 тыс. человек. Общий штат вооруженных сил теперь будет составлять 2 209 130 человек, из них военнослужащих — 1 320 000. Минобороны РФ сообщило, что собирается увеличивать штат постепенно, за счет контрактников. Мобилизация при этом не планируется.

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