В Молодечно приостановилась работа двух из трех служб такси 1 4.12.2023, 12:56

1,712

В самый пик непогоды.

В самый пик непогоды в Молодечно осталась работать только одна служба такси из трех, существовавших в городе. По работе двух служб милиция проводит проверку уже третий день.

Проверка ведется в отношении молодечненских операторов такси 152 и 158. Об этом стало известно еще в пятницу, пишет kraj.by.

Известно, что в конце прошлой недели в офисы этих служб пришли силовики и налоговая инспекция. По предварительным данным, 200 машин не выехали в город.

Напомним, что 14 ноября Лукашенко потребовал усилить контроль в области пассажирских перевозок и приказал выработать «единые правила игры».

Уже 20 ноября в эфире провластного телеканала вышел сюжет об уголовном деле за уклонение от уплаты налогов в отношении крупного интернет-агрегатора в сфере пассажирского сообщения Аtlasbus – в видео его называют «бандой «черных перевозчиков». Утверждается, что фигуранты дела – более 20 обвиняемых и подозреваемых – вели свои дела при помощи «шантажа, угроз, саботажа».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».