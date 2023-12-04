Что делать ВСУ на новом этапе войны? 1 Виталий Портников

4.12.2023, 12:59

2,346

Иллюзия в войне – это поражение, которое стоит будущего.

Зеленский в интервью Associated Press заявил о начале нового этапа войны. В числе позитивных итогов украинского наступления президент назвал тот факт, что ВСУ не отступают и продолжают борьбу. Однако он признал, что в Украине желали более быстрых результатов, которых не удалось достичь.

В такой ситуации важны увеличение внутреннего производства оружия и получение новой помощи от союзников – лицензий на производство оружия, кредитов, которые могли бы быть по карману украинской экономике.

Зеленский признал недостаточность поставок оружия от союзников, но подчеркнул, что не может жаловаться.

Серьезной проблемой для дальнейшего хода войны в Украине Зеленский считает отвлечение мира от того, что у нас происходит. Среди признаков изменения этого внимания он назвал повышение интереса к новым экзистенциальным конфликтам в мире, в частности, к войне Израиля против ХАМАС. Только слепой может не увидеть этот фактор.

Что же делать на этом новом этапе войны? Немного на этот вопрос отвечает интервью, которое дал бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко. В материале BBC Муженко подчеркнул, что после произошедшего на фронте в этом году нужно говорить о необходимости активной обороны. Именно такая активная оборона может создать реальные шансы для победет ВСУ в будущем. Стратегически активная оборона может предусматривать контрудар, а при успехе на отдельных участках фронта – даже контратаки на уровне подразделений.

Нам нужно переформатировать фронт, создать качественный мощный резерв, а не только количественный. Речь идет о наличии реальных военных механизмов: бригад, корпусов и тд. Оснащенных, подготовленных и с высоким моральным духом.

Активная оборона также нуждается в укреплениях на тех участках фронта, которые могут являться важной целью для россиян.

Цели России в захватнической войне совсем не изменились. Это на днях подтвердил министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров на пресс-конференции в Северной Македонии. Он подчеркнул, что Россия стремится к выполнению целей "СВО" и не видит признаков того, что ситуация может быть решена политическим путем.

Зеленский не рассматривает возможность переговоров с Россией, хотя мне кажется, что здесь больше вопрос к главе Кремля Владимиру Путину, который искренне верит, что многолетняя война с Украиной поставит точку на существовании нашего государства.

Об опасности перемирия для Украины высказался и генерал Муженко. По его словам, если враг требует перемирия в ситуации, которая не является для него критической, это означает, что у России есть определенные планы на это перемирие. Она хотела бы их использовать для увеличения своих военно-технических резервов и подготовки дальнейшего нападения на Украину, которое должно быть более масштабным и серьезным, чем она может осуществить сейчас.

Поэтому мы можем констатировать, что ни в Киеве, ни в Москве реалистически не видят никаких возможностей для урегулирования войны, которая становится перманентной. В Киеве уверены, что любое примирение с Россией – это путь к новой войне, а в Москве, как ни странно, даже не думают о таком примирении, потому что считают, что война на истощение предоставит России гораздо большие и более исчерпывающие шансы для уничтожения. Украины.

В этой ситуации Украине необходимо четко определиться с действиями, которые будут самыми правильными на новом этапе войны с Россией. Не допустить новых ошибок, которые приведут к новым разочарованиям.

Прежде всего победа связана с тем, насколько правильны задачи, которые ставит перед собой военно-политическое руководство страны и на сколько реалистично смотрит в будущее население страны, которое становится жертвой перманентной войны.

Иллюзия в войне – это поражение, которое стоит будущего. Об этом должен думать и понимать каждый, кто принимает решения, которые определят новый этап войны Украины с Россией.

Виталий Портников, Youtube

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».