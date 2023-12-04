Венесуэла готовится к войне 16 4.12.2023, 14:01

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Открыт ящик Пандоры.

3 декабря 2023 года диктаторский (и, как следствие, пророссийский) режим Николаса Мадуро, который является президентом Венесуэлы, провел референдум о признании легитимными территориальных претензий к соседнему государству – Гайане. И хотя на момент написания материала результаты референдума были неизвестны, нет сомнений, что никаких отклонений от линии официального Каракаса не будет. При этом ООН просит правительство Венесуэлы воздержаться от проведения референдума, однако эти просьбы остались без ответа.

Цель референдума – легализация территориальных претензий

О напряженности в регионе наше издание предупреждало еще в конце октября этого года. Поэтому если упомянуть фундамент этого потенциального конфликта, то им является регион Эссекибо. Данная территория с неурегулированным статусом еще с конца XIX в., ставшая предметом венесуэльского референдума, составляет более 2/3 территории Гайаны. Следовательно, вопросы референдума (особенно номер 5) сформулированы таким образом, что фактически легитимизируют аннексию Эссекибо. Необходимо отметить то, что международное сообщество признает регион Эссекибо частью государства Гайана, а Международный суд отказал Венесуэле в иске с претензией на эту территорию. Поэтому режим Мадуро сугубо в путинском стиле собирается легализовать свои территориальные претензии через народное волеизъявление.

Запасы нефти региона Эссекибо делают его весьма «лакомым куском» для агрессора

Однако главная ценность данного региона – огромные разведанные запасы нефти, а также золотые месторождения. Потенциально нефтяные залежи составляют 10 млрд баррелей, а это 4-е место в мире по объему и 1-е место в мире по пересчету баррелей на одного жителя страны. К работе с нефтью Гайаны уже привлечены американские компании ExxonMobil и Hess, китайская Offshore Oil, а также катарская QatarEnergy и французская TotalEnergies. По планам развития отрасли, к 2027 году добыча должна составить 1 млн баррелей в день, и тогда маленькая Гайана с 850 тыс. населения превзойдет по объемам Катар, Азербайджан и Венесуэлу, что может превратить ее в весьма влиятельного экспортера нефти.

За несколько дней до даты референдума появились сообщения о развертывании подразделений вооруженных сил Венесуэлы, Гайаны, Бразилии и США в районе региона Эссекибо. В частности, американцы проводят совместные учения с армией Гайаны, бразильцы превентивно усиливают границу, а вот Венесуэла действительно начинает наращивание войск на границе. Следовательно, возникает самый главный вопрос – решится ли марионеточный пропутинский режим Мадуро на развязывание настоящей войны в регионе, или пока просто закладывает фундамент конфликта на будущие годы.

Если Китай тайно поддержит действия Венесуэлы, то конфликт может привести к боевым действиям

С точки зрения рациональных расчетов армия Венесуэлы имеет огромное превосходство над армией Гайаны. Однако против Венесуэлы играет тот факт, что Гайана является членом Британского содружества, а нефтяные месторождения представляют большой интерес для США, Великобритании, Франции, Бразилии и ряда других влиятельных стран. Поэтому агрессивные действия Венесуэлы на первый взгляд кажутся суицидальными, но более тщательный анализ ситуации доказывает, что вариант войны в регионе имеет не меньшие шансы на реализацию.

В предыдущем материале на эту тему мы указывали, что целью блока диктаторских режимов (Китай, Россия, Иран) является «активизация» всех «горячих точек» планеты собственноручно через своих муртадов (Сирия, ХАМАС, Северная Корея, Венесуэла и т.д.). Это должно растягивать, истощать и отвлекать материально-технические и военные ресурсы Запада, переживающего глубокий кризис в этой сфере. В частности, цель – максимальное отвлечение ресурсов США от украинской войны, ведь она является самым горячим полем противостояния «свободного мира» и блока диктаторских режимов. Поэтому, если будет «отмашка» из Китая, режим Мадуро попытается захватить территории или спровоцировать конфликт таким образом, чтобы в зону Эссекибо зашел Китай и перехватил нефтяные концессии.

Слабость, нерешительность и бездействие правительства Байдена ведет регион к очередному вооруженному конфликту

Таким образом, данный потенциальный конфликт является ярким примером открытия «ящика Пандоры», которое спровоцировало преступное и непрофессиональное бездействие американского правительства еще на этапе подготовки России к вторжению в Украину. Фактически за 4 года своего президентства Джо Байден рискует получить репутацию «худшего президента» последних времен. Именно его нерешительность и слабость позволили «Талибану» захватить Афганистан, России развязать самую масштабную войну в Европе с 1945 года, ХАМАС грубо атаковать Израиль, а Иран находится в одном шаге от создания своего ядерного оружия. Поэтому будет совсем не удивительно, если этой слабостью воспользуются пекинские и московские «кукловоды» Венесуэлы, спровоцировав конфликт в зоне исключительных интересов США. Далее, безусловно, свои шаги предпримут Северная Корея против Южной, а затем и Китай против Тайваня. Именно такая перспектива, к сожалению, кажется более чем реальной, судя по тенденциям абсолютной «беззубой» внешней политики действующего правительства США.

Олег Маруховский, «Обозреватель»

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