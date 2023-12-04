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Лукашенко летал в Пекин на «родительское собрание»?

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  • 4.12.2023, 14:05
  • 8,160
Лукашенко летал в Пекин на «родительское собрание»?

Диктатор встретился с учителями сына.

Лукашенко во время своего внезапного визита в Китай побывал в Пекинском университете. Его сопровождал сын Николай, сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Разговор с секретарем партийного комитета Пекинского университета, председателем педагогического совета, заместителем председателя комиссии по международным делам Всекитайского собрания народных представителей Хао Пином», – говорится в сообщении пресс-службы.

В подтверждение опубликовано фото встречи, где по правую руку от Александра Лукашенко вместе с членами белорусской делегации сидит Коля.

Ранее сообщалось, что Николай Лукашенко изучает биотехнологии в Пекинском университете в рамках соответствующего совместного проекта по сотрудничеству между Китаем и Беларусью. Он поступил на биофак БГУ и проходил практику в Китае.

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