После прекращения работы «Атласа» жители Славгорода не знают, как доехать в Могилев 2 4.12.2023, 14:15

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Рынок пассажироперевозок штормит.

После вмешательства силовиков в работу крупного автоперевозчика «Атлас», который обеспечивал значительную долю пассажиропотока между районными центрами Могилевщины и областным центром, у местных жителей стали возникать проблемы с тем, чтобы добраться в областной центр. Проблему осторожно подняла Славгородская районка.

«Как сейчас добираться из Славгорода до Могилева? Когда наладится комфортное сообщение с областным центром?» — этот вопрос сегодня волнует большинство славгородчан.

Заместитель начальника отдела архитектуры и строительства жилищно-коммунального хозяйства Славгородского района Александр Краснобаев объяснил читателям, что сейчас «совершенствуется работа» автоперевозчика. Краснобаев сослался на совещание, проведенное Лукашенко по этому вопросу.

Очевидно, что рынок пассажироперевозок штормит.

Напомним, сегодня стало известно, что в Молодечно силовики остановили работу двух служб такси.

В ноябре стало известно, что КГБ возбудил большое дело в отношении водителей такси и маршрутчиков за неуплату налогов. Задержали 20 человек, которые, по данным КГБ, уже компенсируют нанесенные убытки. На совещании 14 ноября Лукашенко анонсировал изменения на рынке услуг такси.

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