Глава Пентагона знает, как победить Путина 4 Александр Кушнарь

4.12.2023, 14:44

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ЛЛОЙД ОСТИН

фото: afp

В Америке такую ситуацию назвали бы «идеальным Вьетнамом».

«Для освобождения оккупированных территорий нужно 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов, - Генштаб ВСУ. По имеющейся информации, такую инфу озвучил наш Генштаб главе Пентагона Остину. Остин был в шоке, потому что по всему миру не собрать столько снарядов».

Вот что бывает, когда гвоздь пытаются забивать скрипкой. Если бы для решения задачи применялись нужные инструменты, такого разговора, как «17 миллионов снарядов для освобождения оккупированных территорий», вообще не возникло бы. Освобождать эти территории и уничтожать находящуюся на ней оккупационную армию надо не артиллерийскими снарядами, а авиацией. Она есть. Бомбы для неё есть. Силы есть. Всё есть. Просто если вы объясняете, что всё это невозможно передать, то не удивляйтесь, что у вас будут просить оружие прошлого поколения. Вот поэтому-то у нас и война прошлого поколения. И количество жертв прошлого поколения. И украинцы отброшены этой войной в прошлое поколение. Да, вместе с россиянами, но мне плевать, в какой век отправят россиян – пусть хоть в тринадцатый, тем более что они, собственно, как раз и застряли там ментально.

Бедный Остин. Он-то знает, как победить Путина. Проблема в том, что ему уже объяснили: ни в ком случае больше никогда не произноси слов «Мы хотим подорвать возможности России». США не подрывают Россию. США заняты другим: они не дают ей победить. Не давать победить – это значит, что война будет длиться бесконечно. В Америке такую ситуацию назвали бы «идеальным Вьетнамом» – сковываем противника без единого выстрела со своей стороны. Однако если вы видите что-то бесплатное, значит, за это кто-то заплатил. Просто вы не знаете, кто. Или не хотите знать.

Александр Кушнарь, Telegram

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