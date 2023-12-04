Жителям Минского района массово приходят письма о самовольном захвате земли 1 4.12.2023, 14:49

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Что это значит?

В последнее время жители Минского района начали получать по почте уведомления о самовольном занятии земли. Сразу успокоим: поводов для паники нет, ведь уведомления носят информационный характер. О том, зачем делается такая рассылка, и кому могут прийти предупреждающие письма, рассказывает realt.by.

Оказывается, уведомления рассылают местные исполкомы. Их задача — обозначить факт выявления использования земельного участка без правоустанавливающего документа и рассказать собственнику о том, как узаконить самовольное занятие.

Гражданин, получивший такое уведомление, ни в коем случае не уличается в правонарушении. Чего-то бояться или паниковать не нужно. Это вовсе не попытка пригрозить штрафом или просто призвать к сознательности.

Почему уведомления начали рассылать в массовом порядке? Дело в том, что в сентябре 2022 года вступил в силу закон, позволяющий легализовать самовольно занятые участки. Земельная «амнистия» будет действовать до 31 августа 2025 года. Времени остается уже не так много, а люди не спешат узаконивать свои сотки с постройками.

Каким образом в местных исполнительных комитетах определяют, кому нужно направить уведомление? Как отмечают в исполкомах, рассылке предшествует масштабная работа по сплошной инвентаризации земель населенных пунктов. На протяжении прошлого года были выявлены множественные факты использования земельных участков без документов. К примеру, в Колодищах было найдено 120 незарегистрированных домов. Каждый такой случай детально разбирается специалистами, проверки продолжаются по сей день.

Могут ли направить уведомление тому, кто не занимал самовольно землю? Да, такое может произойти. Есть много участков, которые используются гражданами без надлежащих правоудостоверяющих документов, но на вполне законных основаниях.

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