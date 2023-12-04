закрыть
4 декабря 2023, понедельник, 15:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британская разведка рассказала о катастрофических потерях армии РФ

3
  • 4.12.2023, 15:20
  • 1,662
Британская разведка рассказала о катастрофических потерях армии РФ

Даже российские чиновники не знают точное количество погибших.

По данным британской разведки, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла более 300 тысяч военных, однако даже российские чиновники не знают точное количество погибших.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в понедельник, 4 декабря.

Разведчики отметили, что в период с 24 февраля 2022 года по ноябрь 2023 года официальные силы Минобороны России, вероятно, потеряли от 180 тысяч до 240 тысяч человек ранеными и около 50 тысяч убитыми.

В то же время боевики ЧВК Вагнера, вероятно, потеряли около 40 тысяч ранеными и 20 тысяч убитыми.

В Минобороны Британии отметили, что в целом российская сторона, вероятно, потеряла от 220 тысяч до 280 тысяч ранеными и около 70 тысяч убитыми. Общие потери российских боевиков составляют от 290 до 350 тысяч.

Среднее значение диапазона оценок составляет 320 тысяч общих потерь российских комбатантов, сообщили разведчики.

В британской разведке отметили, что даже среди российских чиновников, вероятно, существует низкий уровень понимания общих цифр потерь из-за культуры нечестной отчетности в вооруженных силах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип