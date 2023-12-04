Британская разведка рассказала о катастрофических потерях армии РФ 3 4.12.2023, 15:20

1,662

Даже российские чиновники не знают точное количество погибших.

По данным британской разведки, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла более 300 тысяч военных, однако даже российские чиновники не знают точное количество погибших.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в понедельник, 4 декабря.

Разведчики отметили, что в период с 24 февраля 2022 года по ноябрь 2023 года официальные силы Минобороны России, вероятно, потеряли от 180 тысяч до 240 тысяч человек ранеными и около 50 тысяч убитыми.

В то же время боевики ЧВК Вагнера, вероятно, потеряли около 40 тысяч ранеными и 20 тысяч убитыми.

В Минобороны Британии отметили, что в целом российская сторона, вероятно, потеряла от 220 тысяч до 280 тысяч ранеными и около 70 тысяч убитыми. Общие потери российских боевиков составляют от 290 до 350 тысяч.

Среднее значение диапазона оценок составляет 320 тысяч общих потерь российских комбатантов, сообщили разведчики.

В британской разведке отметили, что даже среди российских чиновников, вероятно, существует низкий уровень понимания общих цифр потерь из-за культуры нечестной отчетности в вооруженных силах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».