И Путин целее будет
- Антон Геращенко
- 4.12.2023, 15:27
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В России нашли виновных во всех своих бедах.
Кремль может вернуться в каменный век, забрав у народа технические западные новинки.
В России нашли виновных в коррупции, бедности и тупости отсталости.
Рабочие принадлежащего Дерипаске автозавода «Урал» в Челябинской области обосновали просьбу к Путину помешать коварным иноагентам пользоваться соцсетями. Ведь именно эти люди мешают России процветать.
А, может, вернуться в каменный век, забрав у народа технические западные новинки, – смартфоны, ноутбуки, компьютеры? И Путин целее будет.
Ждем продолжения такого рода обращений к бункерному со всех заводов и фабрик РФ: ведь такая инициатива, обычно, имеет массово-приказной порядок.
Антон Геращенко, «Фейсбук»