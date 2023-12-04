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И Путин целее будет

  • Антон Геращенко
  • 4.12.2023, 15:27
  • 1,260
И Путин целее будет
Антон Геращенко

В России нашли виновных во всех своих бедах.

Кремль может вернуться в каменный век, забрав у народа технические западные новинки.

В России нашли виновных в коррупции, бедности и тупости отсталости.

Рабочие принадлежащего Дерипаске автозавода «Урал» в Челябинской области обосновали просьбу к Путину помешать коварным иноагентам пользоваться соцсетями. Ведь именно эти люди мешают России процветать.

А, может, вернуться в каменный век, забрав у народа технические западные новинки, – смартфоны, ноутбуки, компьютеры? И Путин целее будет.

Ждем продолжения такого рода обращений к бункерному со всех заводов и фабрик РФ: ведь такая инициатива, обычно, имеет массово-приказной порядок.

Антон Геращенко, «Фейсбук»

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