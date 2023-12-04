Некоторым белорусам придется заплатить «новогодний» налог

Некоторым белорусам придется заплатить «новогодний» налог1
- 4.12.2023, 15:31
О какой сумме идет речь?
В декабре много праздников, к которым очень внимательно присматривается налоговая. У фотографов, музыкантов и актеров в этом месяце работы больше, чем обычно, поэтому МНС напоминает про уплату налогов.
«Онлайнер» посмотрел, какие ставки сейчас действуют.
Чтобы поздравлять с Новым годом за деньги, нужно уплатить единый налог 518 рублей в Минске и 478 рублей в областных центрах и Минском районе. В крупных городах ставка 404 рубля, в других населенных пунктах — 294 рубля.
Такие же ставки действуют для актеров, танцоров, музыкантов, которые выступают сами, и тех, кто будет заниматься «музыкально-развлекательным обслуживанием» корпоративов и новогодних вечеринок.
У фотографов и тех, кто занимается съемкой видео, есть выбор — уплачивать единый налог или применять налог на профессиональный доход (10 или 20% полученного дохода).
Единый налог для фотографов составляет 490 рублей в Минске, 452 рубля в областных центрах и Минском районе, 368 рублей в крупных городах, 294 рубля в других населенных пунктах.
Для тех, кто занимается съемкой видео, ставки единого налога сейчас такие: 526 рублей в Минске, 486 рублей в областных центрах и Минском районе, 426 рублей в крупных городах и 316 рублей в других населенных пунктах.
Напомним, со следующего года ставки единого налога предлагают поднять.