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Некоторым белорусам придется заплатить «новогодний» налог

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  • 4.12.2023, 15:31
Некоторым белорусам придется заплатить «новогодний» налог

О какой сумме идет речь?

В декабре много праздников, к которым очень внимательно присматривается налоговая. У фотографов, музыкантов и актеров в этом месяце работы больше, чем обычно, поэтому МНС напоминает про уплату налогов.

«Онлайнер» посмотрел, какие ставки сейчас действуют.

Чтобы поздравлять с Новым годом за деньги, нужно уплатить единый налог 518 рублей в Минске и 478 рублей в областных центрах и Минском районе. В крупных городах ставка 404 рубля, в других населенных пунктах — 294 рубля.

Такие же ставки действуют для актеров, танцоров, музыкантов, которые выступают сами, и тех, кто будет заниматься «музыкально-развлекательным обслуживанием» корпоративов и новогодних вечеринок.

У фотографов и тех, кто занимается съемкой видео, есть выбор — уплачивать единый налог или применять налог на профессиональный доход (10 или 20% полученного дохода).

Единый налог для фотографов составляет 490 рублей в Минске, 452 рубля в областных центрах и Минском районе, 368 рублей в крупных городах, 294 рубля в других населенных пунктах.

Для тех, кто занимается съемкой видео, ставки единого налога сейчас такие: 526 рублей в Минске, 486 рублей в областных центрах и Минском районе, 426 рублей в крупных городах и 316 рублей в других населенных пунктах.

Напомним, со следующего года ставки единого налога предлагают поднять.

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