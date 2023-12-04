Некоторым белорусам придется заплатить «новогодний» налог 1 4.12.2023, 15:31

О какой сумме идет речь?

В декабре много праздников, к которым очень внимательно присматривается налоговая. У фотографов, музыкантов и актеров в этом месяце работы больше, чем обычно, поэтому МНС напоминает про уплату налогов.

«Онлайнер» посмотрел, какие ставки сейчас действуют.

Чтобы поздравлять с Новым годом за деньги, нужно уплатить единый налог 518 рублей в Минске и 478 рублей в областных центрах и Минском районе. В крупных городах ставка 404 рубля, в других населенных пунктах — 294 рубля.

Такие же ставки действуют для актеров, танцоров, музыкантов, которые выступают сами, и тех, кто будет заниматься «музыкально-развлекательным обслуживанием» корпоративов и новогодних вечеринок.

У фотографов и тех, кто занимается съемкой видео, есть выбор — уплачивать единый налог или применять налог на профессиональный доход (10 или 20% полученного дохода).

Единый налог для фотографов составляет 490 рублей в Минске, 452 рубля в областных центрах и Минском районе, 368 рублей в крупных городах, 294 рубля в других населенных пунктах.

Для тех, кто занимается съемкой видео, ставки единого налога сейчас такие: 526 рублей в Минске, 486 рублей в областных центрах и Минском районе, 426 рублей в крупных городах и 316 рублей в других населенных пунктах.

Напомним, со следующего года ставки единого налога предлагают поднять.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу