На Белорусской железной дороге вводится новое расписание поездов 2 4.12.2023, 15:57

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График начнет действовать с 10 декабря.

С 10 декабря 2023 года на Белорусской железной дороге начнет действовать новый график движения поездов. Его вводят на год.

По информации пресс-службы БелЖД, график движения пассажирских поездов сформирован на основании мониторинга спроса на перевозки и анализа пассажиропотоков. Всего предусмотрено курсирование 762 пассажирских поездов.

В новом графике сокращено время в пути на 17 часов и изменен маршрут движения поезда Минск — Архангельск. Теперь пассажиры поезда смогут ехать в Ярославль и Вологду через Москву.

Кроме того, у пассажиров появится возможность проезда из Минска до Минеральных Вод и Нижнего Новгорода. На эти поезда уже продано более 700 билетов.

Что касается внутриреспубликанских поездок, в столицу Беларуси и областные центры, то здесь тоже будут изменения.

По пятницам и воскресеньям назначен новый поезд межрегиональных линий № 623/624 по маршруту Витебск — Минск — Витебск.

Кроме этого, продолжен маршрут поезда межрегиональных линий № 635 Минск — Пинск до станции Брест-Центральный с остановками в районных центрах Иваново, Дрогичин, Кобрин, Жабинка.

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