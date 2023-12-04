Военный эксперт: Авдеевка «съедает» россиян 1 4.12.2023, 16:08

3,610

Олег Жданов

Олег Жданов проанализировал ситуацию на основных участках фронта в Украине.

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на важных направлениях фронта – Купянском, Авдеевском и Запорожском. А чтобы не дать Генштабу возможность перебрасывать части с северной границы, оккупанты постоянно терроризируют нашу территорию диверсионно-разведывательными группами (ДРГ). Детальнее о ситуации на основных направлениях «Апострофу» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Активизация ДРГ

Враг пытается использовать погодные условия, чтобы больше раздражать нас и показывать свои намерения проникновения на нашу территорию. Главная цель этих ДРГ на Слобожанском и Северском направлениях – не дать возможности нашему командованию снять хоть одну часть или подразделение и перебросить на другие оперативные направления. Поэтому враг вполне логично усиливает диверсионную деятельность, чтобы сделать невозможным перебрасывание украинских войск.

Купянск

Для россиян этот участок фронта важен прежде всего станцией Купянск-узловой, расположенной на левом берегу реки Оскол. Это транспортная магистраль из российских Валуек в сторону Донецкой области. И потому, что мы контролируем железную дорогу, им сегодня приходится намного южнее завозить технику и вооружение и везти ее в основном автомобильной техникой, что россиян крайне не устраивает.

Поэтому мы держим оборону, чтобы не дать врагу выйти на реку Оскол. К тому же там такая местность, что не разгуляешься. Там холмистая территория, плюс много лесополос, поэтому широким фронтом там в атаки не походишь.

Вместе с тем, по определенным политическим причинам мы не наносим огневые удары по перевалочной базе Валуйки на территории РФ. На тактической глубине артиллерия наносит огневое поражение по местам сосредоточения войск, техники и накопления боеприпасов. А вот массированных ударов по оперативной глубине в этом направлении мы не наносим.

Авдеевка

Наиболее досадно, что человеческого ресурса у россиян может хватить. Они могут забрасывать нас телами и нам просто может не хватить боекомплекта, чтобы уничтожать такое количество врага.

На некоторых участках ситуация критическая, особенно в плане попыток оцепления Авдеевки. Но у нас есть шансы удержать город и не дать противнику начать уличные бои. Для нас сама Авдеевка до сих пор выгодна тем, что мы уничтожаем большие силы регулярной армии РФ. И чем больше уничтожается регулярных войск, тем большим становится процент мобилизованных в других частях. А их обученность и боевой потенциал намного меньше, чем у регулярных частей.

Запорожский фронт

На сегодняшний день здесь самая трудная ситуация в плане погодных условий. Даже люди не могут передвигаться нормально из-за дождей и плюсовой температуры. Техника на этом участке сейчас не ходит вообще.

Россияне будут пытаться срезать наш плацдарм в районе села Работино, но на сегодняшний день погода играет в пользу Украины. Потому что украинцы сейчас находятся в обороне, а врагу надо наступать. Потому у украинцев есть все шансы для удержания плацдарма. А дальше посмотрим, как они смогут наращивать усилия, поскольку стратегического резерва, который можно было бы перебросить с глубины рф – не существует как такового. Есть текущая поставка личного состава для восполнения потерь, но это не резерв. И враг сегодня уже вынужден перебрасывать части с одного направления на другое. Это говорит о том, что враг вряд ли сможет срезать этот плацдарм.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».