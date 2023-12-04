Игнорируя закатную державу 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

4.12.2023, 16:22

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Старина Джо обидел кремлевских выдумщиков.

Соединённые Штаты собираются разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности. Случится это в 2024 году. Так что старина Джо уже положил под ёлку великому геополитику свой подарок.

Но самое обидное для кремлёвских выдумщиков, воображающих себя властелинами мира, здесь в другом. Эти ракеты не против России, их поставят для сдерживания Китая.

России же с её «поворотом на восток» там нет. Её сдерживать не надо. Силы там нет. Это игра между большими – Китаем и Соединёнными Штатами.

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