Игнорируя закатную державу

Игнорируя закатную державу1
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 4.12.2023, 16:22
- 4,132
Старина Джо обидел кремлевских выдумщиков.
Соединённые Штаты собираются разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности. Случится это в 2024 году. Так что старина Джо уже положил под ёлку великому геополитику свой подарок.
Но самое обидное для кремлёвских выдумщиков, воображающих себя властелинами мира, здесь в другом. Эти ракеты не против России, их поставят для сдерживания Китая.
России же с её «поворотом на восток» там нет. Её сдерживать не надо. Силы там нет. Это игра между большими – Китаем и Соединёнными Штатами.
Телеграм-канал «СерпомПо»