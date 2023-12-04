Оккупанты переместили подбитый в сентябре БДК «Минск» 1 4.12.2023, 16:35

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Что с ним сейчас.

Подбитый в сентябре во временно оккупированном Севастополе (Крым) большой десантный корабль (БДК) «Минск» вывели из сухого дока.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: мониторинговая группа «Крымского ветра», Twitter OSINT-исследователя MT Anderson.

«В настоящее время этот БДК («Минск», - ред.) с полностью срезанной надстройкой находится в Корабельной бухте рядом с сухим доком, в котором корабль был подбит украинской ракетой 13 сентября», - говорится в сообщении «Крымского ветра».

Кроме того, по данным мониторинговой группы, подводная лодка «Ростов-на-Дону», также разбитая ракетой, по прежнему стоит в сухом доке и здесь же, в Корабельной бухте, где аходятся производственные мощности Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе.

Также тут находится еще один БДК проекта 775.

«Возможно, он ожидает ремонта», - предполагает «Крымский ветер».

Удар по «Минску»

В ночь на 13 сентября в Минобороны РФ заявили о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.

В ГУР подтвердили нанесение ударов по российским военно-морским целям и портовой инфраструктуре в Севастополе, в результате чего был поврежден большой десантный корабль «Минск» и дизель-электрическая подлодка «Ростов-на-Дону».

Позже командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук намекнул, что атаку провели с помощью дальнобойных ракет от западных партнеров.

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