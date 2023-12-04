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Оккупанты начали использовать для штурма позиций ВСУ странные «коконы»

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  • 4.12.2023, 16:50
  • 4,598
Оккупанты начали использовать для штурма позиций ВСУ странные «коконы»

Похожие на гробы.

Пехотные подразделения российских захватчиков решили опробовать новую тактику штурма украинских позиций.

Об этом свидетельствуют опубликованные в соцсетях снимки с разведывательного беспилотника ВСУ, пишет nv.ua.

На них видно, как военнослужащие ВС РФ, будто какие-то личинки, обернулись в специальные «коконы», которые представляют из себя каркасную конструкцию, обтянутую маскировочной сеткой с ветками и сухой травой.

Кроме того, на этих «гробиках» также заметны лоскуты термоодеяла, с помощью которых россияне, вероятно, пытаются защитить себя от обнаружения с помощью тепловизора.

В свою очередь пользователи соцсетей шутят, что уже видели нечто подобное раньше.

Насколько эффективной может быть подобная маскировка в дневное время суток, судите сами.

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