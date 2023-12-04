Оккупанты начали использовать для штурма позиций ВСУ странные «коконы»3
- 4.12.2023, 16:50
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Похожие на гробы.
Пехотные подразделения российских захватчиков решили опробовать новую тактику штурма украинских позиций.
Об этом свидетельствуют опубликованные в соцсетях снимки с разведывательного беспилотника ВСУ, пишет nv.ua.
На них видно, как военнослужащие ВС РФ, будто какие-то личинки, обернулись в специальные «коконы», которые представляют из себя каркасную конструкцию, обтянутую маскировочной сеткой с ветками и сухой травой.
Кроме того, на этих «гробиках» также заметны лоскуты термоодеяла, с помощью которых россияне, вероятно, пытаются защитить себя от обнаружения с помощью тепловизора.
В свою очередь пользователи соцсетей шутят, что уже видели нечто подобное раньше.
Насколько эффективной может быть подобная маскировка в дневное время суток, судите сами.
На одному з напрямків росіяни почали ходити на штурми у пересувних коконах-мангалах.— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) December 2, 2023
Під цими конструкціями піхота супротивника.
Так вони намагаються врятуватись від ударів дронами та замаскувати себе від тепловізорів. pic.twitter.com/hENRXeK9YN