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В Сочи во время шторма пропал белорус

  • 4.12.2023, 19:04
В Сочи во время шторма пропал белорус
63-летний белорус Вацлав, пропавший в Сочи после шторма.

Он хотел отправиться в кругосветку на самодельной лодке.

В Сочи после шторма пропал 63-летний белорус, пишет Onliner. Он хотел отправиться в кругосветное путешествие на самодельной лодке, в которой и ночевал в день исчезновения.

Зовут мужчину Вацлав. Последние годы он жил в лодке и готовился отправиться в кругосветное путешествие.

— Вацлав живет в Сочи уже пять лет. Он готовился отправиться в кругосветное путешествие следующим летом, а пока испытывал лодку и жил в ней — она была официально зарегистрирована у пограничников под бортовым номером, — рассказала Юлианна, близкая знакомая белоруса.

По ее словам, друзья неоднократно предлагали мужчине переехать зимой на сушу и даже нашли подходящий вариант, но не успели помочь.

— Ему дали ключи от свободного домика, но он все равно поехал ночевать в свою лодку. В ночь с 26 на 27 ноября Вацлав перестал выходить на связь, в сети с тех пор не был. А в ту ночь в Сочи как раз бушевал шторм страшной силы. На следующий день друзья приезжали к тому месту, где была заякорена лодка. Увидели только нижнюю часть основной лодки, на которой он собирался отплыть в путешествие, и обломки двух других. Мы предполагаем, что лодку сорвало с якоря и унесло в море.

О планах белоруса на кругосветку стало известно еще в 2016 году. Тогда он построил свою первую самодельную лодку-плот из подручных материалов и отплыл на ней из Одессы в Южную Америку.

Спустя семь дней белоруса задержала морская полиция Румынии. Мужчину депортировали, лодку конфисковали, но Вацлав не расстался со своей мечтой. Он переехал в Сочи и последние несколько лет готовился к новому путешествию.

По словам друзей Вацлава, сейчас он числится пропавшим без вести.

— Это человек мира, добрейший, но чудаковатый — вот такая у него была необычная мечта, — говорит Юлианна.

Напомним, в ночь на 27 ноября на Черноморский регион обрушился сильнейший шторм: в Болгарии, Румынии, Молдове, Украине и России были обесточены сотни городов и сел, есть погибшие.

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