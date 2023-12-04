Россияне установили новый рекорд по покупке недвижимости в Грузии 4.12.2023, 19:07

Грузия стала одним из самых популярных направлений для эмиграции россиян после начала войны в Украине.

Граждане России купили в Грузии 5780 квартир за период с января по ноябрь 2023 года, сообщает грузинское издание Business Media со ссылкой на Минюст страны.

Это больше, чем за весь 2022 год: в прошлом году граждане РФ купили в Грузии 5424 квартиры. Если добавить к этому числу покупки квартир теми, у кого есть и российское, и грузинское гражданство, получится 6062 квартиры за 2022 год.

Выросло и число купленных гражданами РФ земельных участков в Грузии. За весь 2022 год россияне купили 1625 участков в стране, с января по ноябрь 2023 года — 1872 участка.

Грузия стала одним из самых популярных направлений для эмиграции россиян после начала войны в Украине. Когда же президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию осенью 2022 года, на единственном наземном контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» возникли очереди из десятков тысяч желающих покинуть Россию. За день границу пересекали около 10 тысяч машин.

По данным МВД Грузии, в 2022 году в республику въехали 1,46 млн россиян. Президент Саломе Зурабишвили говорила, что как минимум 100 000 остались жить в стране. 3300 получили грузинское гражданство, сообщал Минюст страны.

В итоге в 2022 году более 40% жилья, купленного в Грузии иностранцами, приобрели именно россияне. Второе место занял Израиль. Граждане этой страны за 2022 год приобрели в Грузии 1892 квартиры. Третья строчка досталась Украине (1321 квартира).

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